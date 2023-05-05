Генерал Гурулёв призвал Россию создать реальную угрозу территории США

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Украина атаковала Кремль именно по приказу США. Россия может остановить провокации со стороны Вашингтона только одним способом — создать реальную угрозу своему основному противнику. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Фото: discover24.ru

Он предложил установить ядерные заряды в Мексике или разместить у берегов США подводные лодки с торпедами "Посейдон" на борту.

"Не надо ничего анонсировать, надо создавать реальные угрозы, кошмарить их, чтобы они боялись. Тогда разговор пойдёт иначе. Все политические заявления в нынешнее время вообще ничего не стоят. Только сила и явная угроза заставят всю эту братию задуматься о том, что они могут перестать существовать", — указал генерал в эфире телеканала "Россия 1".

Ядерное оружие является главным сдерживающим фактором для США. Только ядерный удар образумит Запад, подчеркнул Гурулёв. Он отметил, что Британия планирует поставить на Украину ракеты дальностью 400 километров, Нидерланды намерены отправить истребители F-16.

"Пускай их не будет тогда! Американцы не ответят никак, наш стратегический потенциал будет ждать именно атаки США, но они не впишутся за других. Дело не в том, что надо половину Европы с лица земли стереть, надо просто чётко показать, что если мы говорим, то надо делать", — заключил депутат.

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