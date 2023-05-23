Cumhuriyet: огромные потери ВСУ в Артемовске осложнят жизнь Зеленскому в будущем

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Огромные потери, которые понёс Киев в Артёмовске, могут доставить немало хлопот украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в будущем. Об этом написал турецкий журналист Берктай Дениз в статье для издания Cumhuriyet.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Журналист напомнил, что военное командование давно предлагало Зеленскому оставить Артёмовск, в то время как он упорно не хотел этого делать, обрекая украинских военных на верную гибель и неся в итоге огромные потери.

"Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов. В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли", — сказано в материале.

Денис подчеркнул, что освобождение Артёмовска — это важная победа России над НАТО, потому что этот населённый пункт является значимым логистическим центром, а из-за длительных кровопролитных боёв город стал своего рода символом украинского конфликта.