Минобороны Украины опубликовало в социальных сетях сгенерированные нейросетью кадры, на которых изображены персонажи из Гарри Поттера в форме ВСУ.
"Есть много героев из литературных произведений, которые мечтают вступить в ряды украинской армии", — отметили в военном ведомстве.
Однако пользователи Сети не оценили юмор и подчеркнули, что украинцы продолжают жить в вымышленном мире и верить в победу.
"Только за это Украина заслуживает того, чтобы быть стёртой с лица земли", — заявили комментаторы.
Один из юзеров признался, что после "подобного бреда" со стороны военного ведомства Украины начал ещё больше болеть за Россию. Многие читатели сделали вывод: люди после этой публикации встанут на сторону Москвы.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.