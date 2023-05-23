Минобороны Украины: персонажи из Гарри Поттера мечтают вступить в ряды ВСУ

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Минобороны Украины опубликовало в социальных сетях сгенерированные нейросетью кадры, на которых изображены персонажи из Гарри Поттера в форме ВСУ.

Фото: ria.ru

"Есть много героев из литературных произведений, которые мечтают вступить в ряды украинской армии", — отметили в военном ведомстве.

Однако пользователи Сети не оценили юмор и подчеркнули, что украинцы продолжают жить в вымышленном мире и верить в победу.

"Только за это Украина заслуживает того, чтобы быть стёртой с лица земли", — заявили комментаторы.

Один из юзеров признался, что после "подобного бреда" со стороны военного ведомства Украины начал ещё больше болеть за Россию. Многие читатели сделали вывод: люди после этой публикации встанут на сторону Москвы.