Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Опережая конкурентов: Dongfeng представляет в России конкурента Toyota Camry
Эксперты рассказали о полезных свойствах каллистемона
Вождение с забытой "форсункой" в топливном баке: россиянам грозит лишение прав
Взгляд: эксперты проинформировали, зачем ВСУ совершили диверсию против сёл Белгородской области
УАЗ начнет сборку внедорожников на Кубе: расширение производства в глобальном масштабе
В Турции подсчитали стоимость ужина в ресторане и ужаснулись: туризм сойдёт на нет
Ford меняет курс в отношении AM-радио и будет включать его в новые автомобили
Эшшольция: особенности выращивания на садовом участке
Медведев: НАТО смотрит на угрозу ядерной войны несерьёзно, поставляя оружие ВСУ

Минобороны Украины: персонажи из Гарри Поттера мечтают вступить в ряды ВСУ

0:48
Мир

Минобороны Украины опубликовало в социальных сетях сгенерированные нейросетью кадры, на которых изображены персонажи из Гарри Поттера в форме ВСУ.

Минобороны Украины: персонажи из Гарри Поттера мечтают вступить в ряды ВСУ
Фото: ria.ru

"Есть много героев из литературных произведений, которые мечтают вступить в ряды украинской армии", — отметили в военном ведомстве.

Однако пользователи Сети не оценили юмор и подчеркнули, что украинцы продолжают жить в вымышленном мире и верить в победу.

"Только за это Украина заслуживает того, чтобы быть стёртой с лица земли", — заявили комментаторы.

Один из юзеров признался, что после "подобного бреда" со стороны военного ведомства Украины начал ещё больше болеть за Россию. Многие читатели сделали вывод: люди после этой публикации встанут на сторону Москвы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
Последние материалы
Эшшольция: особенности выращивания на садовом участке
Медведев: НАТО смотрит на угрозу ядерной войны несерьёзно, поставляя оружие ВСУ
Медики напомнили жителям Подмосковья о правилах тренировок на улице в жаркую погоду
Украинцы начали рассказывать о преступлениях Зеленского и его окружения
Baijiahao: у золотовалютных резервов РФ оказалась неприятная для США особенность
Житель Оренбурга охраняет свою территорию на горе Верблюжка опасным способом
В Госдуме предложили увеличить штрафы за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы
Морпех ВСУ хотел взять в плен российского военного, но попался сам
Готовим место под огород: пошаговая инструкция
Пентагон: ВСУ не будут использовать истребители F-16 в контрнаступлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников