Испания не может помочь Киеву ни с поставками F-16, ни с обучением летчиков

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что власти страны не могут помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением пилотов. Об этом она сообщила во время встречи с коллегами в Брюсселе.

Фото: w-dog.ru

Министр подчеркнула, что у королевства есть истребители F-18 и Eurofighter, однако для каждого типа истребителей свои собственные особенности обучения.

Поэтому, по словам Роблес, у Испании нет возможности внести свою лепту в подготовку украинских боевиков.