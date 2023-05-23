Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что власти страны не могут помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением пилотов. Об этом она сообщила во время встречи с коллегами в Брюсселе.
Министр подчеркнула, что у королевства есть истребители F-18 и Eurofighter, однако для каждого типа истребителей свои собственные особенности обучения.
Поэтому, по словам Роблес, у Испании нет возможности внести свою лепту в подготовку украинских боевиков.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.