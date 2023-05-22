Razon: президент Бразилии отказался здороваться с Зеленским на саммите G7

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находясь на одной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Хиросиме, отказался подойти к последнему для того, чтобы поздороваться, пишет испанское издание Razon.

Фото: life.ru

Журналисты написали, что на одной из встреч саммита, в которой участвовал Зеленский, присутствовавшие там главы других государств поздоровались с украинским президентом — все, кроме лидера Бразилии.

Представители прессы обратили внимание, что президенту Бразилии "было не по себе" находиться в одном помещении с Зеленским.

"Лула не только не подошел поприветствовать Зеленского, но и выглядел скрытным, видно, что ему даже немного не по себе от того, что он находится в одном помещении с ним", — говорится в материале.

После этого Лула да Силва даже не поднимал взгляд, сидя за столом и глядя в лежащие перед ним документы.

Как сообщил ранее бразильский лидер, Зеленский проигнорировал их встречу в Хиросиме, которую пытался организовать глава Франции Эммануэль Макрон и на которую после уговоров согласился Лула да Силва.