Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находясь на одной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Хиросиме, отказался подойти к последнему для того, чтобы поздороваться, пишет испанское издание Razon.
Журналисты написали, что на одной из встреч саммита, в которой участвовал Зеленский, присутствовавшие там главы других государств поздоровались с украинским президентом — все, кроме лидера Бразилии.
Представители прессы обратили внимание, что президенту Бразилии "было не по себе" находиться в одном помещении с Зеленским.
"Лула не только не подошел поприветствовать Зеленского, но и выглядел скрытным, видно, что ему даже немного не по себе от того, что он находится в одном помещении с ним", — говорится в материале.
После этого Лула да Силва даже не поднимал взгляд, сидя за столом и глядя в лежащие перед ним документы.
Как сообщил ранее бразильский лидер, Зеленский проигнорировал их встречу в Хиросиме, которую пытался организовать глава Франции Эммануэль Макрон и на которую после уговоров согласился Лула да Силва.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.