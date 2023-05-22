Шурыгин: Байден грубо отчитал Зеленского на закрытой встрече G7 в Японии

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Президент США Джо Байден устроил разнос Владимиру Зеленскому на закрытой части встречи на саммите G7 в Японии. Об этом пишет военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале со ссылкой на знакомого западного журналиста, аккредитованного на саммите.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

По его словам, в кулуарах саммита распространилась информация, что украинская делегация пыталась под любым предлогом уклониться от полёта в Токио, понимая, что там придётся отвечать на кучу неудобных вопросов, среди которых главный: "Где обещанный "наступ"?"

Поведение украинцев очень напоминало поведение школьников, которых вызвали на педсовет за неуспеваемость, добавил аналитик.

"В итоге, закрытая часть встречи Байдена и Зеленского, фактически, превратилась в порку последнего, при которой его грубо отчитали", — пишет автор канала.

Он добавил, что на защиту Зеленского встал советник администрации президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и "порка" ограничилась лишь приказом Байдена наступать.

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