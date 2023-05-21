Нельзя допустить, чтобы экс-президент США Дональд Трамп снова возглавит Америку, заявила бывшая госсекретарь страны Хиллари Клинтон.
По мнению Клинтон, если это произойдёт и Трамп вновь станет президентом, он положит конец демократии и Украине.
"Если Трамп победит в 2024 году, а я не верю, что это произойдёт, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины", — заявила Клинтон Financial Times.
Кроме прочего, экс-госсекретарь уверена, что Трамп выведет США из Североатлантического альянса, что станет угрозой безопасности страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.