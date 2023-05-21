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Клинтон предупредила о конце для Украины и демократии в США из-за Трампа

0:41
Мир

Нельзя допустить, чтобы экс-президент США Дональд Трамп снова возглавит Америку, заявила бывшая госсекретарь страны Хиллари Клинтон.

Клинтон предупредила о конце для Украины и демократии в США из-за Трампа
Фото: REX/Shutterstock

По мнению Клинтон, если это произойдёт и Трамп вновь станет президентом, он положит конец демократии и Украине.

"Если Трамп победит в 2024 году, а я не верю, что это произойдёт, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины", — заявила Клинтон Financial Times.

Кроме прочего, экс-госсекретарь уверена, что Трамп выведет США из Североатлантического альянса, что станет угрозой безопасности страны.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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