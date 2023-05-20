The Guardian: украинская армия держится благодаря советской, а не западной технике

Вооружённые силы Украины смогли столько времени сдерживать натиск ВС РФ только за счёт оставшихся в стране советских танков и другой техники, заявил британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж.

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Если бы ВСУ полагались только на западное вооружение, добавил он, Киев давно бы проиграл конфликт.

"Реальность такова, что удивительные успехи сил обороны Украины были основаны в основном на бывшем советском инвентаре. Вооружение НАТО дополнило, но не вытеснило эту технику", — написал Ледвидж в издании The Guardian.

Но продолжающееся бои неумолимо истощают "наследие СССР", напомнил специалист, потому если Запад срочно не нарастит поставки, украинская армия останется безоружной.