Вооружённые силы Украины смогли столько времени сдерживать натиск ВС РФ только за счёт оставшихся в стране советских танков и другой техники, заявил британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж.
Если бы ВСУ полагались только на западное вооружение, добавил он, Киев давно бы проиграл конфликт.
"Реальность такова, что удивительные успехи сил обороны Украины были основаны в основном на бывшем советском инвентаре. Вооружение НАТО дополнило, но не вытеснило эту технику", — написал Ледвидж в издании The Guardian.
Но продолжающееся бои неумолимо истощают "наследие СССР", напомнил специалист, потому если Запад срочно не нарастит поставки, украинская армия останется безоружной.
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