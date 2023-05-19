В Киеве близкие пропавших военнослужащих ВС Украины вышли на Майдан

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В Киеве состоялся "Марш вдов". Близкие погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ колонной прошли по центру столицы Украины. Они выразили протест относительно замалчивания масштабов потерь киевской армии официальными источниками. Но протест вновь остался незамеченным, пишет издание "МК".

Фото: By Pallanuotovivo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73574621

Украинские власти заявили о запрете на проведение митингов и шествий в стране. Однако, несмотря на это, приехавшие в Киев из разных регионов граждане решили пройтись по "Аллее Небесной Сотни". Участники мероприятия держали в руках флаги и фотографии погибших солдат, требуя объяснений от офиса президента и самого Владимира Зеленского.

На протестном марше приняли участие около тысячи человек. Среди них были и откровенные националисты, которые также выразили своё недовольство политикой властей Украины.