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В Киеве близкие пропавших военнослужащих ВС Украины вышли на Майдан

0:59
Мир

В Киеве состоялся "Марш вдов". Близкие погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ колонной прошли по центру столицы Украины. Они выразили протест относительно замалчивания масштабов потерь киевской армии официальными источниками. Но протест вновь остался незамеченным, пишет издание "МК".

В Киеве близкие пропавших военнослужащих ВС Украины вышли на Майдан
Фото: By Pallanuotovivo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73574621

Украинские власти заявили о запрете на проведение митингов и шествий в стране. Однако, несмотря на это, приехавшие в Киев из разных регионов граждане решили пройтись по "Аллее Небесной Сотни". Участники мероприятия держали в руках флаги и фотографии погибших солдат, требуя объяснений от офиса президента и самого Владимира Зеленского.

На протестном марше приняли участие около тысячи человек. Среди них были и откровенные националисты, которые также выразили своё недовольство политикой властей Украины.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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