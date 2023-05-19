Намерение Запада передать Киеву истребители F-16 превратится для украинских властей в настоящий логистический кошмар. Об этом сообщил консультант в сфере обороны Марк Чассильян в интервью на сайте телеканала France 24.
"Вместе с самолетом поставляется целый ряд оборудования, и сейчас нет гарантии, что оно будет доступно. Существует также проблема с вооружением, которое будут нести эти истребители. Хватит ли у западных союзников бомб, ракет и снарядов? Нынешние запасы не очень высоки", — рассказал Чассильян.
Эксперт предупредил, что передача истребителей Киеву окажется бессмысленной, если Запад не обеспечит их достаточным количеством ракет.
Помимо этого, сама поставка истребителей F-16 на территорию Украины очень сложна и сопряжена с большими трудностями.
Эксперт уточнил, что самолёты могут оказаться на Украине не непосредственно из США, а через посредников.
19 мая стало известно о намерении США и их союзников по НАТО поставить Киеву истребители, о чём сообщил неназванный представитель Белого дома.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.