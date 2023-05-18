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Евсеев допустил прямое столкновение России и НАТО в случае ввода польских войск на Украину

2:10
Мир

НАТО разрабатывает первый после окончания холодной войны крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Россией, несмотря на то что Москва не собирается воевать с Североатлантическим альянсом. Вероятность прямого столкновения есть, но это зависит не от России, а от деятельности военно-политического блока. Таким мнением поделился военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с Pravda.Ru.

Евсеев допустил прямое столкновение России и НАТО в случае ввода польских войск на Украину
Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

Он назвал несколько сценариев развития событий, которые могут привести к прямому столкновению НАТО и России.

Во-первых, на данный момент на стороне украинской армии воюют иностранные наёмники. Однако если НАТО организует масштабный ввод войск на территорию Незалежной, то Россия имеет право на применение ядерного оружия, указал эксперт.

Во-вторых, в конфликт может ввязаться Польша и Литва, которые являются членами Североатлантического альянса. В этом случае Москва также может применить ядерное оружие против неприятеля, отметил Евсеев.

Третий сценарий развития событий предполагает начало боевых действий в Польше. Если Варшава направит свою армию на Украину, то постепенно военный конфликт расширится, переместится на Запад и приведёт к прямому столкновению России и НАТО.

"Между планом альянса и реальными возможностями обороны есть определённые расхождения. Как будут воевать несколько государств, если, например, в армии Венгрии нет ни одного танка?" — подчеркнул Евсеев.

Потребность в так называемом масштабном плане возникла из-за безрассудного поведения руководства НАТО, указал собеседник Pravda.Ru. Запад сначала спровоцировал ситуацию, а сейчас начинает утверждать, что Россия якобы может напасть, заявил эксперт.

"НАТО называет себя оборонительной организацией. На самом деле, НАТО — это организация, которая нападает. Она готовится только к нападению, а не к обороне", — резюмировал Евсеев.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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