Радиация с Украины от британских снарядов с ураном накрыла Польшу и Молдавию

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Польские специалисты университета имени Марии Складовской-Кюри опубликовали данные мониторинга окружающей среды: 15 мая датчики зафиксировали резкий скачок уровня загрязнения висмутом. Кроме того, жители северо-восточной части Молдавии начали жаловаться на сильные головные боли. Об этом сообщается в материале "КП".

Фото: argumenti.ru

Ранее Британия поставила Украине снаряды с обеднённым ураном, которые хранились на складах в районе Тернополя и Хмельницкого. Однако по военным объектам ВСУ были нанесены удары российской армии, в результате чего хранилища загорелись.

После этого повышение концентрации висмута (продукт полураспада обеднённого урана. — Прим. ред.) было зафиксировано в Люблине. Заражённая земля не может очистится самостоятельно, поэтому придётся снимать слой почвы.

Подполковник в отставке, военный метеоролог Евгений Тишковец объяснил, что ветер задувал с юго-востока на северо-запад, поэтому спустя сутки частицы радиации достигли польские города.

"Это Варшава, Замосць, Люблин, Козенице, Полоцк, Седльце, Остроленка, Млава, Торонь, Альштан, Хойнице, Кошалин. То есть, вся юго-восточная, восточная, часть центральной и северная Польша и далее по касательной к северной Германии", — указал специалист.