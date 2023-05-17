В США назвали поставки F-16 Киеву отправкой на убой: плевать, что будет с Украиной

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев и западные партнёры Украины продолжают договариваться о поставках Незалежной военных истребителей F-16. Американские пользователи Сети посочувствовали украинцам и заявили, что её "под ручки ведут на убой".

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Ранее британские СМИ сообщили, что Киев вскоре может получить боевые самолёты.

"С каждым днём становится все более странно. Неужели британцы действительно хотят участвовать в этой афере?" — поинтересовался пользователь под соответствующей статьёй Breitbart. "Великобритания — самый лучший друг Украины, который, обнимая её за плечи, ведёт её на убой", — констатировал другой.

По мнению американских читателей, правительство Великобритании "вышло из-под контроля". И всему миру понятно, куда идут идут деньги налогоплательщиков.

"Всё упирается в то, чтобы давать деньги клоуну-диктатору", — резюмировали комментаторы.

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