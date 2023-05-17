Киев и западные партнёры Украины продолжают договариваться о поставках Незалежной военных истребителей F-16. Американские пользователи Сети посочувствовали украинцам и заявили, что её "под ручки ведут на убой".
Ранее британские СМИ сообщили, что Киев вскоре может получить боевые самолёты.
"С каждым днём становится все более странно. Неужели британцы действительно хотят участвовать в этой афере?" — поинтересовался пользователь под соответствующей статьёй Breitbart.
"Великобритания — самый лучший друг Украины, который, обнимая её за плечи, ведёт её на убой", — констатировал другой.
По мнению американских читателей, правительство Великобритании "вышло из-под контроля". И всему миру понятно, куда идут идут деньги налогоплательщиков.
"Всё упирается в то, чтобы давать деньги клоуну-диктатору", — резюмировали комментаторы.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.