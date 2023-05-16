Экс-посол США в России Салливан: Москва не желает ядерной войны

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Россия не стремится быть участником ядерной войны, особенно вступать в такое противодействие с Вашингтоном - таково мнение бывшего посла США в России Джона Салливана. Он заявил об этом на слушаниях в комитете по международным делам Сената США.

Фото: РИА Новости

"На мой взгляд, важно, чтобы мы продолжали демонстрировать прозрачность"

Однако дипломат также добавил, что Москва может использовать ядерное оружие в качестве одного из способов давления на США и их союзников.

Ранее поступила информация о размещении американских подводных лодок на территории Корейского полуострова. Такое решение прокомментировал обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён, заявив, что это может привести к нарушению межкорейских отношений: в худшем случае — к ядерной войне.