Генерал Гуров: под главой ГУР Украины Будановым может "случайно" взорваться машина

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К настоящему времени не осталось сомнений, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина — дело рук украинских спецслужб.

Фото: klymenko-time.com

Отчасти это подтвердил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, пообещавший "и дальше убивать русских в любой точке мира".

Российские силовики должны отвечать симметрично, уверен генерал-лейтенант Александр Гуров. Конкретные лица, прямо угрожающие гражданам РФ, в том числе Буданов, должны быть ликвидированы. Тем более, подчеркнул эксперт, на Украине не возникнет проблем с поиском исполнителя.

"Ты дай иному тамошнему жителю 10 тысяч долларов, он не только любого завалит, но и родную мать продаст", — заверил Гуров в интервью изданию argumenti. ru.

При этом генерал-лейтенант отметил, что подобные методы не должны касаться всех украинцев, которые сейчас попросту находятся во власти националистической пропаганды.

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