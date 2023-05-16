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Замглавы МИД Грушко раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России на Украине

1:04
Мир

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о геополитическом поражении Москвы на Украине.

Замглавы МИД Грушко раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России на Украине
Фото: news2.ru

По его словам, Париж пытается выдать желаемое за действительное. Как отметил дипломат, западные политики завершают агитационную обработку граждан и начинают убеждать самих себя, что выбрали правильный курс, направленный на разрушение региональной и международной безопасности.

Он добавил, что коллективный Запад, поставляя оружие Киеву, хочет снять с себя ответственность за развязывание кризиса, ведь ему сложно признавать собственные ошибки. Кроме того, замглавы МИД подчеркнул: Франция не может успокоиться, наблюдая за дружескими отношениями РФ и Китая.

"Однако в складывающейся картине мира Макрону, как и другим лидерам Запада, придётся смириться с реальностью крепких, равноправных и взаимоуважительных отношений между Москвой и Пекином", — цитирует Грушко пресс-служба МИД РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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