Депутат Гемпель назвал Зеленского шизофреником, страдающим манией преследования

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По мнению главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, украинский президент Владимир Зеленский страдает шизофренией и манией преследования, если судить по его реакции инцидент с премией Карла Великого, которую ему вручили во время визита в Германию.

Фото: Телеграм

Ранее в немецком Ахене премия Карла Великого, предназначенная Зеленскому и представляющая собой медаль за заслуги перед Европой, упала на пол. Момент падения получился заметным и громким, а украинский лидер поспешил обвинить в этом досадном недоразумении "русских".

Депутат считает этот инцидент не случайным, хоть украинский президент и попытался представить произошедшее как шутку.

"У Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования. Ему во всем видится рука Москвы, как бы он не пытался все это облечь в шутку. Видимо, понимает, что возмездие за все то горе, которое он принес украинскому народу, неизбежно", — сказал Гемпель в разговоре с РИА Новости.

Сам факт награждения Зеленского Гемпель счёл аморальным и позорным для европейских ценностей.

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