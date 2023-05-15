В Сети появилось видео, как действующий президент Турции Реджеп Эрдоган напугал гражданина, который пришёл на выборы. Лидер страны незаметно встал в очередь к урнам голосования.
На кадрах, опубликованных на Youtube-канале TGRT Haber TV, видно, что Эрдоган встал в очередь к урнам, а впереди стоящий мужчина его не заметил. Позже избиратель обернулся и почти "подпрыгнул" от неожиданности.
Глава Турции о чём-то спросил мужчину, они немного поговорили, и избиратель ушёл.
Ранее турецкий ЦИК сообщил о результатах подсчёта более 90 процентов билетней и сообщил, что Эрдоган набирает менее 50 процентов голосов на президентских выборах Турции.
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