ВЗГЛЯД: эксперты объяснили, что стоит за фантазиями Зеленского о захвате городов России

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Американское издание Washington Post сообщило, ссылаясь на материалы разведки, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал в конце января атаковать Россию и "занять некоторые российские приграничные города", а также взорвать нефтепровод "Дружба". По мнению экспертов, которых опросила газета ВЗГЛЯД, если Зеленский действительно говорил о подобных планах, то он делал это не по своей воле.

Фото: .thetimes.co.uk

Так, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко считает, что Зеленский мог окончательно сойти с ума, и поэтому выдвигал опасные и нереализуемые предложения. Или же Соединённые Штаты снова перешли к "теории безумца" президента Никсона, чтобы попытаться принудить Москву сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона.

В публикации WP раскрываются истинные амбиции США, уверен сенатор Константин Долгов. Политик отметил, что подобные сообщения не стоит недооценивать, так как Зеленский выполняет заказ Америки. Одной из причин появления этой публикации может быть то, что глава киевского режима постепенно выходит из-под контроля Белого дома.

Однако политолог Дмитрий Дробницкий придерживается противоположной точки зрения. Аналитик считает, что Зеленский, если он выступал с такими заявлениями, делал это не по указанию США.

Нападение и захват российских территорий может быть идеей Британии, которая отвечает за военную составляющую конфликта. И ВСУ действительно напали бы на Россию, если бы у них была техническая возможность это сделать, заключил эксперт.

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