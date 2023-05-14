Глава парламента Крыма Константинов рассказал о том, чего хотят в Николаеве и Одессе

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов напомнил, что Одесса и Николаев — это исконно русские города, жители которых настроены пророссийски и хотят вернуться в состав РФ.

Фото: Крымская правда

"Одесса, Николаев — это русские города, я убежден, что люди там ждут и поддерживают вхождение в состав России, как и жители Херсона и Запорожья. Это исторически наши земли", — сказал Константинов в беседе с РИА Новости.

Константинов выразил надежду, что все южные регионы нынешней Украины будут освобождены, а у их жителей будет возможность рассказать о своих желаниях в ходе референдума.

Россия тоже в этом заинтересована, считает Константинов, потому что присоединение Одессы и Николаева позволить создать ей "полноценную подушку безопасности" у южных границ.

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