Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал высказывания Киева относительно контрнаступления, назвав все заявления украинских властей политическим шоу.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил журналистам европейских СМИ, что ВСУ для подготовки для контрнаступления требуется ещё некоторое время.
Политик убеждён, что эти слова — чистой воды пиар и спекуляция, которая призвана помочь получить как можно больше западной помощи, чтобы впоследствии её под шумок разворовать.
"Все их заявления и действия рассчитаны на то, чтобы создать мировое политическое шоу, тем самым подогревая интерес к своим персонам и украинской теме", — сказал Константинов в разговоре с РИА Новости.
Глава крымского парламента отметил, что украинцы интересуют Зеленского в последнюю очередь, в отличие от собственной выгоды.
"На людей Зеленскому плевать. Он боится лишь того, что может потерять всё очень быстро. А так у него есть возможность ещё какое-то время набивать карманы", — добавил Константинов.
При этом политик призвал не вестись на уловки Киева и постоянно быть настороже.
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