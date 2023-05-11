Глава парламента Крыма Константинов: всё, что говорит Киев о контрнаступлении — политическое шоу

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Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал высказывания Киева относительно контрнаступления, назвав все заявления украинских властей политическим шоу.

Фото: Крымская правда

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил журналистам европейских СМИ, что ВСУ для подготовки для контрнаступления требуется ещё некоторое время.

Политик убеждён, что эти слова — чистой воды пиар и спекуляция, которая призвана помочь получить как можно больше западной помощи, чтобы впоследствии её под шумок разворовать.

"Все их заявления и действия рассчитаны на то, чтобы создать мировое политическое шоу, тем самым подогревая интерес к своим персонам и украинской теме", — сказал Константинов в разговоре с РИА Новости.

Глава крымского парламента отметил, что украинцы интересуют Зеленского в последнюю очередь, в отличие от собственной выгоды.

"На людей Зеленскому плевать. Он боится лишь того, что может потерять всё очень быстро. А так у него есть возможность ещё какое-то время набивать карманы", — добавил Константинов.

При этом политик призвал не вестись на уловки Киева и постоянно быть настороже.

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