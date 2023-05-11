Le Monde: наёмник ВСУ заявил, что мирные жители в Артёмовске ждут солдат ВС РФ

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Мирные жители, которые остались в Артёмовске (Бахмуте), ждут, когда российские военные полностью освободят город от боевиков ВСУ. Об этом заявил иностранный наёмник. Он подчеркнул, что украинские солдаты не доверяют местному населению, поскольку гражданские "представляют угрозу".

Фото: 9111.ru

"Надо было бы их посадить в автобус и отправить в Белгород", — цитирует слова "солдата удачи" французское издание Le Monde.

Боевик территориальной обороны из Харькова по имени Андрей признал, что именно в Артёмовске он чувствует себя "захватчиком".

"Маленькую курицу нам продают по 500 гривен, и мы вынуждены арендовать полуразрушенные дома за 15 тысяч гривен", — пожаловался он.

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