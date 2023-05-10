Роберт Кеннеди: мне не нравится то, что Байден делает с Украиной

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Роберт Кеннеди-младший, являющийся кандидатом в президенты США, высказался по поводу "помощи", которую Вашингтон оказывает Киеву.

Фото: topwar.ru

"Мне не нравится то, что Джо Байден делает с этой страной. Мне не нравятся боевые действия на Украине, которые мы должны были решить давным-давно", — сказал Кеннеди.

Политик напомнил, что Киеву направляются неслыханные суммы — 113 миллиардов долларов. Объём этой финансовой и военной помощи легко представить, если сравнить с полным бюджетом некоторых американских организаций, например, Агентства по охране окружающей среды с бюджетом 12 млрд долларов, или Центра по контролю за заболеваниями — 12 млрд. долларов.

Кеннеди обратил внимание, что у 57% американцев нет лишних 1000 долларов на случай ЧС, а четверть жителей США голодают, получая талоны на питание.

Но даже те огромные деньги, которые США направляют Киеву, не только не помогают ему, но лишь усугубляют тяжёлое положение этой страны.

"И кстати, то, что мы делаем на Украине, не идет на пользу украинскому народу… Это неоконсервативная геополитическая фантазия в нашем собственном заговоре, чтобы попытаться избавиться от Путина и попытаться истощить российскую армию. И в этой суете мы приносим в жертву украинский народ", — заключил Кеннеди.

Ранее политик уже говорил, что с подачи США на Украине убито уже 300 тысяч бойцов и 14 тысяч мирных жителей.

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