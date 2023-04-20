Российской армии невозможно противостоять. Об этом заявил выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США Роберт Кеннеди, чей младший сын воевал на Украине. Он также назвал число погибших украинских военных в эфире телеканала Fox News.
Политик задал вопрос о присутствии США на Украине. Он напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, который назвал целью этого "измотать русских", а также заявление Джо Байдена о "свержении президента РФ Владимира Путина".
"И если именно поэтому мы здесь убиваем украинцев в качестве пешек в опосредованной войне между двумя великими державами, то вот ещё одна последняя вещь. Никто об этом не говорит. Там погибло 300 тысяч военнослужащих Украины. Русские убивают украинцев с соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им", — заявил Кеннеди.
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