Теперь жители Польши не имеют права называть российский город Калининградом. Польские власти призывают местных жителей использовать название "Крулевец", поскольку Варшава не готова мириться с "русским миром". Об этом сообщает издание Interia.
"Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша на своём 125-м заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название "Крулевец", — заявили в ведомстве.
Также поляки обязаны говорить не "Калининградская область", а "Крулевецкая". Изменение вступило в силу 9 мая 2023 года.
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