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Interia: власти Польши переименовали Калининград в Крулевец

0:46
Мир

Теперь жители Польши не имеют права называть российский город Калининградом. Польские власти призывают местных жителей использовать название "Крулевец", поскольку Варшава не готова мириться с "русским миром". Об этом сообщает издание Interia.

Interia: власти Польши переименовали Калининград в Крулевец
Фото: tripterator.ru

"Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша на своём 125-м заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название "Крулевец", — заявили в ведомстве.

Также поляки обязаны говорить не "Калининградская область", а "Крулевецкая". Изменение вступило в силу 9 мая 2023 года. 

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Interia: власти Польши переименовали Калининград в Крулевец
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