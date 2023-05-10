Interia: власти Польши переименовали Калининград в Крулевец

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Теперь жители Польши не имеют права называть российский город Калининградом. Польские власти призывают местных жителей использовать название "Крулевец", поскольку Варшава не готова мириться с "русским миром". Об этом сообщает издание Interia.

Фото: tripterator.ru

"Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша на своём 125-м заседании приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название "Крулевец", — заявили в ведомстве.

Также поляки обязаны говорить не "Калининградская область", а "Крулевецкая". Изменение вступило в силу 9 мая 2023 года.

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