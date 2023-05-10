Представитель кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство Японии намерено сохранить санкции против России и продолжить поддержку Украины.
По словам Мацуно, Япония будет продолжать применять жесткие санкции в отношении России и оказывать посильную поддержку Украине, передает ТАСС.
"Действия России не могут быть оправданы никакими причинами", — сказал представитель японского правительства в ответ на заявление Владимира Путина о том, что против России в настоящее время развязана полномасштабная война.
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