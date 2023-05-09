Террористы покусились на Брянскую область в День Победы: армия РФ даёт бой

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Укронацисты в очередной раз покусились на населённый пункт Сушаны, расположенный в Брянской области. Корреспонденты информационного портала «ЦарьГрад» пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник. Армия РФ сейчас даёт отпор террористам, сообщил собеседник издания.

Фото: Вадим Савицкий

По словам одного из жителей Климовского района, село Сушаны подверглось в День Победы артобстрелу со стороны позиций боевиков ВСУ. Зафиксированы уже свыше десяти «прилётов» украинских снарядов. Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.