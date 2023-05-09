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Террористы покусились на Брянскую область в День Победы: армия РФ даёт бой

0:39
Мир

Укронацисты в очередной раз покусились на населённый пункт Сушаны, расположенный в Брянской области. Корреспонденты информационного портала «ЦарьГрад» пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник. Армия РФ сейчас даёт отпор террористам, сообщил собеседник издания.

Террористы покусились на Брянскую область в День Победы: армия РФ даёт бой
Фото: Вадим Савицкий

По словам одного из жителей Климовского района, село Сушаны подверглось в День Победы артобстрелу со стороны позиций боевиков ВСУ. Зафиксированы уже свыше десяти «прилётов» украинских снарядов. Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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