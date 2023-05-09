Укронацисты в очередной раз покусились на населённый пункт Сушаны, расположенный в Брянской области. Корреспонденты информационного портала «ЦарьГрад» пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник. Армия РФ сейчас даёт отпор террористам, сообщил собеседник издания.
По словам одного из жителей Климовского района, село Сушаны подверглось в День Победы артобстрелу со стороны позиций боевиков ВСУ. Зафиксированы уже свыше десяти «прилётов» украинских снарядов. Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.
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