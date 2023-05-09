Мельник назвал отказ посла Украины в ФРГ возложить цветы к советским мемориалам пощечиной предкам

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Поступок посла Украины в Германии Алексея Макеева, отказавшегося возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине, является оскорблением памяти предков, заявил замглавы украинского внешнеполитического ведомства Андрей Мельник.

Фото: скрин bild.de/politik

Он напомнил, что с 2015 года приложил множество усилий для того, чтобы церемония возложения венков к мемориалу в Тиргартене стала традиционной, а сейчас его "наследие топчут ногами".

"Макеев бросил мне перчатку в лицо", — пояснил Мельник в интервью изданию RND.

Замминистра иностранных дел напомнил послу, что тому пора "поднять ягодицы со стула" и добиться поставки для ВСУ немецких истребителей и военных кораблей.

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