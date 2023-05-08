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РИАН: Пентагон заявил о критических проблемах ВС Соединённых Штатов Америки

2:56
Мир

Командование американского флота забило тревогу. Недостаток вооружения на складах становится проблемой не только для США, но и для их союзников, включая Украину. Несмотря на это, Вашингтон не готов снижать свою военную активность. Обозреватель РИА Новости Давид Нармания рассказал, как США ищут выход из этой сложной ситуации.

РИАН: Пентагон заявил о критических проблемах ВС Соединённых Штатов Америки
Фото: wikimedia

Проблемы с недостатком вооружения обсуждались ещё в январе. Глава Командования сил флота США Дэрил Кодл заявил, что его беспокоят своевременные поставки ракет SM-6 и торпеды. Как отметил офицер, для полной готовности США необходимо иметь 75 боевых кораблей, однако их нет из-за задержки в производстве оружия.

США не могут позволить себе расслабиться, ведь они остаются самой мощной военной силой на море. Россия и Китай продолжают наращивать свою военную активность. Вашингтон не собирается мириться с этим.

3 мая помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер заявил о возможной угрозе диверсий в Атлантике, Северном и Балтийском морях со стороны РФ. Он отметил, что российские моряки составляют карты ключевых объектов стран НАТО как на морском дне, так и на суше. Однако угрозы не ограничиваются только Атлантикой, ведь США также беспокоятся о ситуации в Северном Ледовитом океане, где Москва значительно усилила свои военные возможности за последнее десятилетие.

Для выхода из ситуации был разработан план из четырёх частей.

Первый пункт предполагает изменение сроков формирования бюджета.

Вторая концепция плана — концепция One Atlantic, которая предусматривает экстренную переброску сил через Атлантический океан для увеличения гибкости флота. Однако, чтобы эта концепция работала эффективно, команды и корабли должны быть хорошо подготовлены.

Третий пункт — пересмотр принципов реагирования флота. В настоящее время корабли и экипажи работают по трёхлетним циклам: техобслуживание, обучение и развёртывание. После этого они остаются в состоянии высокой готовности. Однако это усложняет обновление парка техники. Адмирал предлагает пересмотреть эту схему.

Четвёртый пункт — реформирование подготовки. Офицеры считают, что более эффективным было бы начинать тренировки на суше с использованием виртуальной реальности, а затем отправлять на борт корабля.

Командование флота уверено, что этот план позволит решить критически важные проблемы. Офицеры считают, что военно-морские силы ежедневно контактируют с главными соперниками — кораблями России и Китая.

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"Адмирал Горшков" пошёл по океанам
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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