Россия планомерно уничтожает ВСУ, а все заявление о "победах" Киева являются ложными, уверен кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
К тому же, отметил он, Пентагон из-за помощи Украине становится безоружным перед внешними угрозами.
"Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США", — заявил Кеннеди-младший в интервью каналу All-in Podcast.
Политик добавил, что и Киев, и Вашингтон скрывают "катастрофические" потери, а спецоперация ВС РФ — это "самый жестокий конфликт" с окончания Второй мировой войны.
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