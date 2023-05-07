Кандидат в президенты США Кеннеди заявил, что "русские не могут проиграть" на Украине

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Россия планомерно уничтожает ВСУ, а все заявление о "победах" Киева являются ложными, уверен кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Фото: Вадим Савицкий

К тому же, отметил он, Пентагон из-за помощи Украине становится безоружным перед внешними угрозами.

"Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США", — заявил Кеннеди-младший в интервью каналу All-in Podcast.

Политик добавил, что и Киев, и Вашингтон скрывают "катастрофические" потери, а спецоперация ВС РФ — это "самый жестокий конфликт" с окончания Второй мировой войны.

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