Джо Байден призвал американцев не дать выиграть президентские выборы 2024 года Дональду Трампу

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В интервью американскому телеканалу президент США Джо Байден заявил, что гражданам стоит приложить все усилия и не допустить возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Мы не можем позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад", — пояснил он в эфире шоу One-on-one на канале MSNBC.

Стоит отметить, что перед этим громким заявлением американский лидер оговорился, назвав Трампа Обамой. Глава Белого дома также пояснил, что "во всём" отличается от экс-президента США.

Ранее американский аналитик пришёл к выводу, что Соединёнными Штатами управляет супруга президента Джилл Байден, а избранный глава государства является подставным лицом, так как уже утратил свои умственные и физические силы.

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