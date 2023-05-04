Супруга главы Белого дома Джо Байдена является первой неизбранной женщиной-президентом США, заявил американский политолог Брэндон Вейхерт.
Джилл Байден имеет огромное влияние на мужа и постоянно присутствует на всех важных встречах, отметил он.
"Это настоящая сила за троном. Вот почему такой человек, как Джо Байден, который явно теряет свои умственные и физические силы, всё еще поддерживается в качестве подставного лица — решения принимает Джилл Байден", — написал аналитик в издании 19FortyFive.
Он подчеркнул, что американские президенты часто имели влиятельных жён, но ни одна из них не смогла бы соперничать в могуществе с супругой действующего лидера страны.
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