Обозреватель 19FortyFive Вейхерт назвал жену Байдена Джилл реальным президентом США из-за её влияния

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Супруга главы Белого дома Джо Байдена является первой неизбранной женщиной-президентом США, заявил американский политолог Брэндон Вейхерт.

Фото: https://www.instagram.com/drbiden/

Джилл Байден имеет огромное влияние на мужа и постоянно присутствует на всех важных встречах, отметил он.

"Это настоящая сила за троном. Вот почему такой человек, как Джо Байден, который явно теряет свои умственные и физические силы, всё еще поддерживается в качестве подставного лица — решения принимает Джилл Байден", — написал аналитик в издании 19FortyFive.

Он подчеркнул, что американские президенты часто имели влиятельных жён, но ни одна из них не смогла бы соперничать в могуществе с супругой действующего лидера страны.

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