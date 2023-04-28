Дональд Трамп на митинге спародировал Джо Байдена и вызвал бурю оваций

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Во время предвыборного митинга в Манчестере (Нью-Гэмпшир) кандидат в президенты США Дональд Трамп спародировал своего конкурента Джо Байдена, высмеяв его проблемы с ориентацией в пространстве.

Как это часто происходит с главой Белого дома, Трамп изобразил постоянные блуждания нынешнего президента по сцене.

"Я баллотируюсь в президенты. Куда я иду? Куда, чёрт возьми, я иду? Я хочу уйти. О нет, вон там", — процитировал Байдена бывший американский лидер.

Стоит отметить, что пародия чрезвычайно понравилась собравшимся, её встретили хохотом и громкими аплодисментами.

Ранее американский профессор заявил, что действующего президента США до сих пор преследуют призраки вьетнамской войны.