РИА Новости: Запад нашёл ещё одну причину бояться России

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После атаки украинских беспилотников на Кремль лидеры западных стран и руководство киевского режима начали суетиться. Президент Украины Владимир Зеленский на ходу меняет маршруты в рамках своего турне по Европе, делая всё, чтобы не возвращаться в Незалежную. В это время в НАТО нашли новую проблему, которую им может устроить Россия, сообщает аналитик Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.

Фото: svs-gru.ru

Помощник генсека альянса по разведке и безопасности Дэвид Каттлер заявил, что Москва способна нарушить работу подводных кабелей, которые связывают Европу, Британию и США. Это приведёт к полномасштабному хаосу на Западе. Чиновник опасается, что страны Западной Европы и вся Северная Америка станут целями России.

"Москва активно картографирует критическую инфраструктуру НАТО и может нанести удар по подводным коммуникациям, которые обеспечивают западные страны буквально всем — от газа до интернета", — указал он в своём докладе.

С одной стороны, "угроза" со стороны России является классической тактикой Запада. Таким образом он пытается легализовать своё военное присутствие в Атлантике и на Балтике, отметила Никифорова.

С другой стороны, НАТО осознаёт риски своего положения, поэтому его члены решили объединиться в согласованной истерике.

"Невозможно больше притворяться, что дело в Украине. На самом деле НАТО воюет против России — всеми имеющимися у альянса средствами, в том числе и украинцами", — сделала вывод аналитик.

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