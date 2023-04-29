Daily Express: Британия будет "парализована" в случае российской атаки на подводные кабели

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Россия может нанести удар по Великобритании, повредив подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели. Об этом заявил аналитик Дуэйн Райан Менезес.

"В результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну", — сказал он в беседе с Daily Express.

Такая атака спровоцирует серьёзные сбои в работе интернета. Предприятия, больницы, университеты и банки не смогут функционировать, подчеркнул эксперт.

По его словам, у России уже есть особый флот, в который входят замаскированные корабли. Они собирают разведданные для дальнейшего удара по Британии, указал Менезес.

"Повреждение подводных силовых кабелей было бы особенно разрушительным в странах, окружающих Северное море", — заявил аналитик.

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