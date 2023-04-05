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Daily Mail: торпеда "Посейдон" способна полностью разрушить прибрежные города Британии

Мир

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" может стереть с лица земли прибрежные города Великобритании и нанести существенный ущерб Лондону. Об этом заявил эксперт по ядерному оружию Эндрю Футтер.

Daily Mail: торпеда "Посейдон" способна полностью разрушить прибрежные города Британии

Ранее появилась информация, что к 2025 году на вооружение Тихоокеанского флота РФ поступят подводные лодки, оснащённые торпедами "Посейдон".

"Суперторпеда" способна вызвать радиоактивное цунами высотой около 300 метров. Международные военные эксперты признают, что это вызывающее страх оружие может нанести колоссальный ущерб, — отмечается в материале Daily Mail.

Футтер подчеркнул, что 20-метровый подводный аппарат массой около 100 тонн неуязвим для современных средств защиты.

"Если в устье Темзы или рядом с ним взорвётся такое ядерное устройство, волна хлынет с огромной силой. Ударная волна от мегатонного взрыва, даже произошедшего под водой, будет очень разрушительной", — предупредил профессор.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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