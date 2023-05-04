Киев подготовил десять 10 тысяч операторов БПЛА

На Украине сообщили о подготовке 10 тысяч операторов беспилотников по проекту "Армия дронов"

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Киев подготовил 10 тысяч операторов беспилотников по проекту "Армия дронов". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

Фото: newsweek.com

В прошлом месяце закончилась первая часть проекта обучения пилотов БПЛА. За это время было обучено 10 тысяч операторов. В рамках этой программы планируется создание 60 рот пилотов ударных БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются важным элементом современной военной техники. Они могут быть использованы для разведки, наблюдения, а также для нанесения ударов по целям на земле. Программа "Армия дронов" была запущена на Украине в 2019 году с целью подготовки операторов БПЛА и создания соответствующей инфраструктуры.

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