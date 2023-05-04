Военный эксперт Кошкин заявил о необходимости жёсткого контроля за беспилотниками

После нападения украинских беспилотников (БПЛА) на Московский Кремль, власти осознали необходимость жесткого контроля над БПЛА.

Фото: topwar.ru

БПЛА стали причиной разрушения инфраструктуры и запугивания населения. Военный эксперт, полковник в запасе Андрей Кошкин, утверждает, что беспилотники являются новой формой боевых действий, которая серьёзно повлияла на организацию ведения контрбатарейной борьбы. Он также считает, что развитие БПЛА будет продолжаться ещё более динамичными темпами, и возможности таких аппаратов будут постоянно увеличиваться.

Кошкин уверен, что в будущем беспилотники могут полностью заменить транспортную и стратегическую авиацию. Он также подчеркнул, что власти должны установить "соответствующие правила игры", чтобы учитывать динамичное развитие беспилотной авиации. В качестве примера он привёл принятое мэром Москвы решение о том, что все беспилотные аппараты должны быть зарегистрированы и иметь соответствующие разрешения на полёты. Если граждане заметят беспилотник у себя на участке, они должны немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Военный эксперт рассказал, как спастись от БПЛА на своём участке