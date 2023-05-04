Обозреватель 19FortyFive описал "худший кошмар Байдена"

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Превращение украинского конфликта в непосредственное противостояние России и НАТО — это самое плохое развитие событий для Вашингтона, которое наводит ужас на президента США Джо Байдена. В этом уверен аналитик издания 19FortyFive Харрисон Касс.

Фото: almode.ru

"Конфликт таит в себе потенциал для более масштабного и серьезного пожара. Особенно с учетом связей Украины с Западом и Америкой. Третья мировая война с Россией — худший кошмар Байдена", — написал Касс.

Обозреватель подчеркнул, что участие НАТО в украинском конфликте ведёт к ещё более многочисленным жертвам и ещё большим финансовым затратам, чем это могло бы быть без вмешательства Альянса.

Автор порекомендовал Вашингтону задуматься о целесообразности дальнейшего противостояния с РФ, и не подталкивать мир к ядерной войне, которая может погубить весь мир.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.