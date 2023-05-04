Превращение украинского конфликта в непосредственное противостояние России и НАТО — это самое плохое развитие событий для Вашингтона, которое наводит ужас на президента США Джо Байдена. В этом уверен аналитик издания 19FortyFive Харрисон Касс.
"Конфликт таит в себе потенциал для более масштабного и серьезного пожара. Особенно с учетом связей Украины с Западом и Америкой. Третья мировая война с Россией — худший кошмар Байдена", — написал Касс.
Обозреватель подчеркнул, что участие НАТО в украинском конфликте ведёт к ещё более многочисленным жертвам и ещё большим финансовым затратам, чем это могло бы быть без вмешательства Альянса.
Автор порекомендовал Вашингтону задуматься о целесообразности дальнейшего противостояния с РФ, и не подталкивать мир к ядерной войне, которая может погубить весь мир.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.