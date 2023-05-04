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Лавров проводит переговоры с индийским коллегой на полях встречи глав МИД стран ШОС

1:12
Мир

На полях встречи глав МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к текущему моменту проходят непредвиденные переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Лавров проводит переговоры с индийским коллегой на полях встречи глав МИД стран ШОС
Фото: telegram официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой

Уточняется, что встреча не предназначена для лишних глаз и ушей: политики предпочли сделать встречу в закрытом формате и не подпускать к себе журналистов. Однако некоторые СМИ поделились информацией, что перед началом официального разговора Лавров и Джайшанкар сложили ладони в традиционном индийском приветствии, дабы соблюсти обычаи, а затем вместе сфотографировались.

Не обошлось и без общих вопросов: Джайшанкар поинтересовался у Лаврова, как проходит его досуг в перерывах между официальными встречами, на что российский политик отшутился, сказав, что смог уделить отдыху только полтора часа.

Напомним, что в период с 4 по 5 мая на территории Индии пройдет встреча глав МИД стран-участниц ШОС, где также будет присутствовать руководитель российского ведомства Сергей Лавров.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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