Лавров проводит переговоры с индийским коллегой на полях встречи глав МИД стран ШОС

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На полях встречи глав МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к текущему моменту проходят непредвиденные переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Фото: telegram официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой

Уточняется, что встреча не предназначена для лишних глаз и ушей: политики предпочли сделать встречу в закрытом формате и не подпускать к себе журналистов. Однако некоторые СМИ поделились информацией, что перед началом официального разговора Лавров и Джайшанкар сложили ладони в традиционном индийском приветствии, дабы соблюсти обычаи, а затем вместе сфотографировались.

Не обошлось и без общих вопросов: Джайшанкар поинтересовался у Лаврова, как проходит его досуг в перерывах между официальными встречами, на что российский политик отшутился, сказав, что смог уделить отдыху только полтора часа.

Напомним, что в период с 4 по 5 мая на территории Индии пройдет встреча глав МИД стран-участниц ШОС, где также будет присутствовать руководитель российского ведомства Сергей Лавров.