Руководитель правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение", член палаты представителей Каролина ван дер Плас отказалась от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Она сочла его рабочую поездку в Нидерланды неуместной, ведь 4 мая жители страны традиционно чтят память погибших в период Второй мировой войны. Как пояснила политик, в этот день руководитель Украины не должен быть в центре внимания.
"Я думаю, что его визит очень неуместен", — подчеркнула ван дер Плас в Twitter*.
Кроме того, она добавила, что отказалась от посещения мероприятия с участием Зеленского.
Ранее украинский президент прибыл с рабочим визитом в Гаагу. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Зеленский встретился с представителями Международного уголовного суда (МУС).
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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