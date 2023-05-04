Лидер нидерландской партии Каролина ван дер Плас отказалась от встречи с Зеленским

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Руководитель правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение", член палаты представителей Каролина ван дер Плас отказалась от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Фото: jpgazeta.ru

Она сочла его рабочую поездку в Нидерланды неуместной, ведь 4 мая жители страны традиционно чтят память погибших в период Второй мировой войны. Как пояснила политик, в этот день руководитель Украины не должен быть в центре внимания.

"Я думаю, что его визит очень неуместен", — подчеркнула ван дер Плас в Twitter*.

Кроме того, она добавила, что отказалась от посещения мероприятия с участием Зеленского.

Ранее украинский президент прибыл с рабочим визитом в Гаагу. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Зеленский встретился с представителями Международного уголовного суда (МУС).

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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