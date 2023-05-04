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Daily Mail: жители Британии попрощались с Зеленским после попытки ВСУ ударить по Кремлю

0:56
Мир

Украина может потерять своего руководителя после попытки Киева ударить по Кремлю. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Daily Mail: жители Британии попрощались с Зеленским после попытки ВСУ ударить по Кремлю
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

По их словам, теперь украинский президент Владимир Зеленский находится в опасности. При этом они обрадовались, что будут реже видеть "попрошайку".

"Прощай, Зеленский!" — подчеркнул один из пользователей.

Комментаторы также добавили, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится, когда эта страна лишится президента. Как пояснили читатели, Киев демонстрирует своё отчаяние, ведь украинская армия всё ещё не может начать запланированную наступательную операцию.

Ранее стало известно, что киевский режим пытался осуществить атаку на кремлёвскую резиденцию лидера РФ Владимира Путина. Москва воспринимает случившееся как покушение на главу государства.

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Зеленский заявил о "последней черте" для переговоров с Россией
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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