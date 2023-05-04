Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил Киев и Запад о том, что контрнаступление ВСУ обернётся печальными последствиями для Украины.
По его словам, западные страны бездумно и безответственно накачивают украинскую армию современным оружием, поощряя планы по проведению наступательной операции. Он считает, что это спровоцирует кровопролитие и дальнейшую эскалацию.
"Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчёт неминуемо печальных последствий того, что они замышляют", — отметил дипломат в беседе с "Известиями".
Замглавы МИД РФ добавил, что российские военные готовы к любым сценариям боевых действий. Как пояснил Галузин, Киеву и Западу не видать каких-либо дивидендов от возможного контрнаступления.
Ранее журналисты The Eastern Herald сообщили, что западные лидеры уже готовят план на случай провальной атаки украинской армии.
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