Атака украинских беспилотников на Кремль — ещё одно подтверждение тому, что противник ведёт полномасштабную войну против РФ. Такую точку зрения высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Информация об атаках бандеровских беспилотников на Кремль лишний раз подтверждает, что против нашей страны ведётся самая настоящая полномасштабная война. У нацистского противника нет совести и чести, его не сдерживают "красные линии", — написал Зюганов в своём Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что киевских режим каждый день убивает мирных граждан, включая детей, бьёт по гражданской инфраструктуре, а также, как выяснилось, по российским центрам принятия решений.
Зюганов призвал в свете последних событий дать решительный ответ на наглые действия Киева, в частности, сделать так, чтобы поставки оружия Украине из-за границы прекратились.
Лидер КПРФ отметил, что медлить в этом вопросе нельзя, потому что противник не стесняется вести провокации по всем фронтам. Необходимо остановить эту вопиющую безнаказанность, жертвами которой становятся мирные граждане, подчеркнул Зюганов.
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