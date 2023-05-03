Зюганов высказался об атаке на Кремль: противника России не сдерживают "красные линии"

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Атака украинских беспилотников на Кремль — ещё одно подтверждение тому, что противник ведёт полномасштабную войну против РФ. Такую точку зрения высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Информация об атаках бандеровских беспилотников на Кремль лишний раз подтверждает, что против нашей страны ведётся самая настоящая полномасштабная война. У нацистского противника нет совести и чести, его не сдерживают "красные линии", — написал Зюганов в своём Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что киевских режим каждый день убивает мирных граждан, включая детей, бьёт по гражданской инфраструктуре, а также, как выяснилось, по российским центрам принятия решений.

Зюганов призвал в свете последних событий дать решительный ответ на наглые действия Киева, в частности, сделать так, чтобы поставки оружия Украине из-за границы прекратились.

Лидер КПРФ отметил, что медлить в этом вопросе нельзя, потому что противник не стесняется вести провокации по всем фронтам. Необходимо остановить эту вопиющую безнаказанность, жертвами которой становятся мирные граждане, подчеркнул Зюганов.

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