Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ скоро начнут наступательную операцию. Это, по его мнению, станет достаточным поводом для передачи Киеву самолётов.
Украинский президент добавил, что хотел бы сначала получить истребители, и только потом пойти в наступление, но ему приходится подстраиваться под сегодняшние обстоятельства.
"Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолёты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", — заявил Зеленский на пресс-конференции в Финляндии.
Таким образом президент Украины ответил на вопрос о возможности передачи Киеву самолётов со стороны Дании.
Ранее стало известно о том, что Зеленский прибыл в Финляндию для участия в саммите стран Северной Европы и Украины, в ходе которого будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева, а также связи Украины с НАТО и ЕС.
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