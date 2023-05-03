Зеленский пообещал скорое наступление Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ скоро начнут наступательную операцию. Это, по его мнению, станет достаточным поводом для передачи Киеву самолётов.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Украинский президент добавил, что хотел бы сначала получить истребители, и только потом пойти в наступление, но ему приходится подстраиваться под сегодняшние обстоятельства.

"Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолёты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", — заявил Зеленский на пресс-конференции в Финляндии.

Таким образом президент Украины ответил на вопрос о возможности передачи Киеву самолётов со стороны Дании.

Ранее стало известно о том, что Зеленский прибыл в Финляндию для участия в саммите стран Северной Европы и Украины, в ходе которого будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева, а также связи Украины с НАТО и ЕС.

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