EADaily: у России есть жёсткие ответы на выходки Польши

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Россия должна действовать жёстко и отвечать на грубые выходки Польши, а не ограничиваться традиционными "озабоченностями". Об этом пишет политолог Вадим Трухачёв в статье EADaily.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Эксперт отметил, что Польша в последние дни стала поставщиком целого вала новостей, имеющих ярко выраженную антироссийскую направленность.

По мнению аналитика, Варшава наглеет по причине уверенности в том, что Россия ограничится "сто первой озабоченностью" или же, напротив, сразу разорвёт дипломатические отношения, что почти равносильно объявлению войны.

"Поэтому ответ необходимо давать — и зеркальный, и асимметричный. Как может великая держава проглатывать такое хамство? Тем более что есть, чем ответить", — заявил автор публикации.

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