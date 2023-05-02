Зеленский обсудил увеличение поддержки Киеву с премьер-министром Новой Зеландии

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Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новой Зеландии.

Стороны обсудили увеличение помощи киевскому режиму. Хипкинс отметил, что страны активно взаимодействуют по всем вопросам. Это стало возможным благодаря нескольким встречам на самом высоком уровне.

Стоит добавить, что во время разговора, премьер-министр Новой Зеландии готовился отправиться с визитом в Великобританию, после которого может быть объявлено о новом пакете помощи Украине.