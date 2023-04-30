Зеленский признался в постепенной потере рассудка

Украинский лидер Владимир Зеленский огорошил скандинавских журналистов признанием о своём психическом состоянии.

По словам Зеленского, он уже близок к тому, чтобы потерять рассудок из-за того, что с начала российской спецоперации на Украине не имел возможности побывать в отпуске и отдохнуть.

"У меня не было отпуска. Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго", — сказал Зеленский.

До этого Зеленский сделал признание в беседе с украинским журналистом Дмитрием Комаровым о том, что у него всегда с собой есть пистолет, если вдруг возникнет необходимость "отстреливаться".

Также украинский президент сравнил противостояние с Россией с большим пирогом, который для того, чтобы получить возможность его съесть, нужно сначала "разделить на кусочки".

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