Военная помощь Украине со стороны НАТО на самом деле является пиаром, так как Альянс поставляет Киеву боевую технику, которая на самом деле не работает. На это обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Так, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадачи — сначала их нужно восстановить", -написал Азаров в своём Telegram-канале.
Бывший премьер подчеркнул, что для ремонта передаваемой Украине техники у европейских "помощников" нет ни денег, ни возможностей.
Также Азаров напомнил, что США до сих пор не передали Киеву истребители F-16 и дальнобойные ракеты, несмотря на то, что разговоров про это было немало.
Ранее бывший премьер подчеркнул, что Украина неминуемо проиграет России, если Запад прекратит оказывать ей военную и финансовую поддержку.
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