Экс-премьер Украины Азаров: НАТО обманывает Украину под видом "помощи"

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Военная помощь Украине со стороны НАТО на самом деле является пиаром, так как Альянс поставляет Киеву боевую технику, которая на самом деле не работает. На это обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Так, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадачи — сначала их нужно восстановить", -написал Азаров в своём Telegram-канале.

Бывший премьер подчеркнул, что для ремонта передаваемой Украине техники у европейских "помощников" нет ни денег, ни возможностей.

Также Азаров напомнил, что США до сих пор не передали Киеву истребители F-16 и дальнобойные ракеты, несмотря на то, что разговоров про это было немало.

Ранее бывший премьер подчеркнул, что Украина неминуемо проиграет России, если Запад прекратит оказывать ей военную и финансовую поддержку.

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