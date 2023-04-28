Андрей Картаполов: ЦРУ снабжало Украину данными для точечных ударов по РФ

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ВСУ Украины получали данные от американских спецслужб для проведения точечных атак по территории России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам депутата Госдумы, главы комитета по обороне Андрея Картаполова, ЦРУ и другие американские спецслужбы делились с ВСУ разведывательной информацией, которая позволяла наносить точечные удары и производить атаки на территории России. Подобного рода сотрудничество продолжается до сих пор.

Каждый день российские регионы подвергаются обстрелам со стороны боевиков ВСУ. При этом использовать ПВО в качестве сплошного "забора" смысла нет, как полагает Картаполов, поскольку эта система способна защищать лишь отдельные объекты.

Благодаря наводке со стороны ЦРУ, украинский боевики обстреливают неприкрытые участки пустой местности на территории России. Правда, пока это приводит к тому, что они атакуют безлюдные степи и поля, как отметил генерал, которого цитирует Telegram-канал Shot.

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